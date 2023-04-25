Обвинение запросило 8 лет колонии для бывшей жены племянника Назарбаева

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане на прениях сторон в суде № 2 района Байконур в Астане гособвинение запросило восемь лет лишения свободы для бывшей жены племянника экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в самоуправстве и похищении человека.

Прокурор Азамат Сарсембаев попросил суд признать ее виновной и назначить ей реальный срок в исправительном учреждении средней безопасности без конфискации имущества. Также он попросил внести представление президенту, чтобы ее лишили госнаграды - ордена "Курмет".

Двум другим фигурантам дела - водителю Сатыбалды и предполагаемому исполнителю преступления - гособвинение попросило семь и семь с половиной лет без конфискации.

Прокурор также просит удовлетворить гражданский иск потерпевшего бизнесмена Турсена Алагузова о взыскании суммы материального ущерба в размере 6 584 244 000 тенге путем возврата ему 43,25% акций и частично удовлетворить требование о взыскании морального вреда. Еще одна потерпевшая - бывшая владелица ТОО Maxi Bottlers Айгуль Мекешева - просить взыскать с Сатыбалды и одного из подельников в солидарном порядке материальный ущерб в сумме 713 809 000 780 тенге и частично моральный вред, сообщил прокурор.

Сатыбалды обвиняется по статьям об организации уголовного правонарушения; самоуправстве, причинившем вред гражданам или организациям, совершенном с применением насилия, о похищении человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений.

Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта 2022 года и помещена в изолятор временного содержания Астаны. На следующий день антикорупционное ведомство сообщило, что в отношении нее и других лиц проводится расследование по факту рейдерского захвата бизнеса. Вскоре антикоррупционное ведомство Шымкента сообщило, что проводит расследование в отношении должностных лиц госучреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы. Уже в апреле пресс-служба агентства по противодействию коррупции сообщила, что Сатыбалды также подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

Гульмира Сатыбалды - бывшая жена Кайрата Сатыбалды, племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

В середине марта Сатыбалды был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

В сентябре суд в Астане признал Кайрата Сатыбалды виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет.