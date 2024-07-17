Лукашенко поддержал введение безвизового въезда в Белоруссию для граждан 35 стран Европы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение ввести временный безвизовый въезд в страну через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств, сообщили в МИД Белоруссии.

"В целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств", - говорится в сообщении.

Технически этот порядок начнет действовать с 8:00 19 июля 2024 года.

Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран также сохраняется, передает "БелТА".