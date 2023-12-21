Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Лукашенко ожидает инфляцию в Белоруссии в 2023 году на уровне 5-6%

Он снова поручил правительству изменить систему ценообразования

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в Белоруссии в 2023 году составит 5-6%, но требуется очередное изменение системы ценообразования, заявил на совещании с правительством президент Александр Лукашенко. Его цитирует его пресс-служба.

"У нас инфляция складывается, наверное, 5-6%. Договаривались, что в 6% уложимся. Но не больше 7%. Но было же 19% и все говорили: нельзя (вводить госрегулирование - ИФ). Писали, что люди уйдут, торговать некому будет. Есть у нас кому торговать", - заявил президент.

По его словам, правительство должно пересмотреть систему ценообразования, которая сейчас предусматривает согласование цен в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Он поручил правительству с 1 января 2024 года ввести новую систему ценообразования.

"Цель одна, о чем я предупреждал правительство, - никакие производители, бизнесмены, торговля и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в МАРТ, в министерства или в правительство. Они не должны туда бегать согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая, понятная система", - подчеркнул Лукашенко.

"Вот у вас 3% в год прирост по каким-то группам товаров или в целом. И все. В первом квартале процент, во втором, в третьем... А в четвертом дефляция 0,1%. И люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование", - объяснил он.

По данным Белстата, в ноябре 2023 года годовая инфляция (по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года) в Белоруссии ускорилась до 5,4% с 3,7% в октябре и 2% в сентябре (исторический минимум). В январе годовая инфляция составляла 18,1%.

По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии обновила 6-летний максимум и достигла 12,8% (в 2021 году цены выросли на 10%). Целевой прогноз правительства и Нацбанка на 2023 год предусматривает замедление инфляции до 7-8%. В 2024 году инфляция планируется на уровне не более 6%.

В начале октября 2022 года Лукашенко запретил повышать цены в стране. В связи с этим правительство Белоруссии ввело бессрочный мораторий на повышение цен.

В феврале 2023 года президент Белоруссии потребовал вдвое снизить инфляцию и выйти по итогам года на 7%-8%. Тогда он потребовал продолжить совершенствование регулирования цен в том числе на импортные товары.

В Белоруссии сохраняется госрегулирование цен практически на все товары потребительской корзины, а также на основные услуги.

Александр Лукашенко Белстат Белоруссия МАРТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине
Военная операция на Украине

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию

Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию

Brent подешевела до $79,31 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 21 декабря

В ООН назвали соблюдение прав человека в Афганистане условием признания талибов

В ООН назвали соблюдение прав человека в Афганистане условием признания талибов

Ким Чен Ын заявил, что КНДР без колебаний нанесет ответный ядерный удар

Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер ХАМАС отказался от нового перемирия с Израилем

Лидер ХАМАС отказался от нового перемирия с Израилем

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Йеменские хуситы пригрозили атаками по кораблям ВМС США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });