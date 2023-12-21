Лукашенко ожидает инфляцию в Белоруссии в 2023 году на уровне 5-6%

Он снова поручил правительству изменить систему ценообразования

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в Белоруссии в 2023 году составит 5-6%, но требуется очередное изменение системы ценообразования, заявил на совещании с правительством президент Александр Лукашенко. Его цитирует его пресс-служба.

"У нас инфляция складывается, наверное, 5-6%. Договаривались, что в 6% уложимся. Но не больше 7%. Но было же 19% и все говорили: нельзя (вводить госрегулирование - ИФ). Писали, что люди уйдут, торговать некому будет. Есть у нас кому торговать", - заявил президент.

По его словам, правительство должно пересмотреть систему ценообразования, которая сейчас предусматривает согласование цен в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Он поручил правительству с 1 января 2024 года ввести новую систему ценообразования.

"Цель одна, о чем я предупреждал правительство, - никакие производители, бизнесмены, торговля и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в МАРТ, в министерства или в правительство. Они не должны туда бегать согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая, понятная система", - подчеркнул Лукашенко.

"Вот у вас 3% в год прирост по каким-то группам товаров или в целом. И все. В первом квартале процент, во втором, в третьем... А в четвертом дефляция 0,1%. И люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование", - объяснил он.

По данным Белстата, в ноябре 2023 года годовая инфляция (по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года) в Белоруссии ускорилась до 5,4% с 3,7% в октябре и 2% в сентябре (исторический минимум). В январе годовая инфляция составляла 18,1%.

По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии обновила 6-летний максимум и достигла 12,8% (в 2021 году цены выросли на 10%). Целевой прогноз правительства и Нацбанка на 2023 год предусматривает замедление инфляции до 7-8%. В 2024 году инфляция планируется на уровне не более 6%.

В начале октября 2022 года Лукашенко запретил повышать цены в стране. В связи с этим правительство Белоруссии ввело бессрочный мораторий на повышение цен.

В феврале 2023 года президент Белоруссии потребовал вдвое снизить инфляцию и выйти по итогам года на 7%-8%. Тогда он потребовал продолжить совершенствование регулирования цен в том числе на импортные товары.

В Белоруссии сохраняется госрегулирование цен практически на все товары потребительской корзины, а также на основные услуги.