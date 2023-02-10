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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Лукашенко потребовал вдвое снизить инфляцию и ввести жесточайший контроль импорта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске потребовал выйти на инфляцию в 2023 году в 7%-8%. По данным "БелСтата", в 2022 году инфляция в стране составила 12,8%

"Новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования. Поэтому сегодня я пригласил вас именно в таком широком составе, чтобы наметить следующие шаги по сдерживанию цен и выходу на поставленную мной задачу - инфляция не более 7-8 процентов за текущий год. Это почти в два раза ниже, чем в прошлом году", - приводит слова Лукашенко близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно если что-то мы не производим сами. То есть импорт также должен быть под жесточайшим контролем", - продолжил президент.

Он назвал ценообразование основой справедливого мира в республике и главной статьей договора власти с народом.

В рамках борьбы с инфляцией Лукашенко в октябре 2022 года запретил повышать цены в стране.

Александр Лукашенко Белоруссия БелСтат Турция
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