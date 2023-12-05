Великобритания внесет $25 млн в страховой трастовый фонд поддержки Украины

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания внесет 20 млн фунтов стерлингов ($25,3 млн по текущему курсу) в трастовый фонд поддержки экономики Украины (SURE), созданный Многосторонним агентством инвестиционных гарантий (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, входит в группу Всемирного банка).

"Наш вклад в размере 20 млн фунтов стерлингов в страховой трастовый фонд MIGA позволит снизить риски проектов и привлечь столь необходимые частные инвестиции в Украину для поддержки восстановления экономики сейчас и в будущем", - приводятся в пресс-релизе MIGA слова министра промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани.

Ожидается, что фонд увеличится до $300 млн за счет взносов дополнительных доноров, что позволит MIGA предоставлять гарантии, в частности, торгового финансирования, страхование банковских резервов. Ранее свой вклад в фонд внесли Япония (в целом $25 млн), Норвегия (порядка $22 млн) и Бельгия (1 млн евро), говорится в сообщении.

MIGA напомнило, что по оценке Всемирного банка Украине потребуется $411 млрд на восстановление.

Трастовый фонд SURE был создан в феврале 2023 года.