Япония введет санкции против иностранных компаний, способствующих обходу антироссийских ограничений

Также сообщается о выделении дополнительной помощи Украине в размере $1 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Токио планирует до конца года расширить санкции против третьих стран и их организаций, которых Япония считает причастными к обходу ограничений, введенных в отношении России, сообщил МИД Японии в четверг по итогам состоявшейся виртуальной встречи лидеров G7.

"Премьер-министр (Фумио - ИФ) Кисида сообщил, что в дополнение к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц, к концу года планируется определить, какие организации из третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу этих мер, будут также повергнуты санкционному давлению", - говорится в сообщении МИД Японии.

МИД сообщил, что Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере $1 млрд., включая гуманитарную помощь, а также помощь на восстановление. Отмечается, что вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку общая сумма помощи Украине составит $4,5 млрд.