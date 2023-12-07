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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Япония введет санкции против иностранных компаний, способствующих обходу антироссийских ограничений

Также сообщается о выделении дополнительной помощи Украине в размере $1 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Токио планирует до конца года расширить санкции против третьих стран и их организаций, которых Япония считает причастными к обходу ограничений, введенных в отношении России, сообщил МИД Японии в четверг по итогам состоявшейся виртуальной встречи лидеров G7.

"Премьер-министр (Фумио - ИФ) Кисида сообщил, что в дополнение к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц, к концу года планируется определить, какие организации из третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу этих мер, будут также повергнуты санкционному давлению", - говорится в сообщении МИД Японии.

МИД сообщил, что Япония выделит дополнительную помощь Украине в размере $1 млрд., включая гуманитарную помощь, а также помощь на восстановление. Отмечается, что вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку общая сумма помощи Украине составит $4,5 млрд.

Япония Украина
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