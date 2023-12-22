Песков заявил о последствиях возможного изъятия заблокированных активов РФ

Россия проведет ответную конфискацию доступных западных активов в случае изъятия ее средств

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Возможное незаконное изъятие замороженных на Западе российских активов будет иметь серьезные последствия, Россия в таком случае проведет ответную конфискацию доступных западных средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Песков прокомментировал заявления из Вашингтона о том, что США исходят из необходимости проводить "восстановление Украины" за счет изъятия замороженных российских активов.

"Действительно, мы видим, что эти дискуссии, они то интенсифицируются, то, наоборот, затухают. Но тема незаконного изъятия наших активов постоянно на повестке дня и в Европе, и в Америке. Потенциально эта тема для нас является неприемлемой, потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что инициаторы и потенциальные исполнители этого решения "должны понимать, что РФ никогда не оставит в покое тех, кто это сделал".

"РФ (...) будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. И европейцы, и американцы прекрасно понимают: это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал. И, в конце концов, также, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать мы в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать. Поэтому это шаги, которые не могут не иметь серьезных последствий", - сказал Песков.

Накануне представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил на брифинге, что США исходят из того, что восстановление Украины нужно будет проводить, используя российские средства, однако пока рано рассуждать о том, удастся ли направить на эти цели замороженные Вашингтоном и его союзниками активы РФ.

При этом Кирби напомнил о позиции Вашингтона, согласно которой необходимо думать над тем, каким образом вынудить Россию финансировать восстановление Украины.