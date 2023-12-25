Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Десятки человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 70 человек в секторе Газа погибли в результате обстрела лагеря беженцев "Аль-Магази" израильскими военными, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителей палестинских медслужб.

"Как минимум 70 человек убиты при авиаударе Израиля по центру анклава, лагерю "Аль-Магази", к востоку от Дейр-эль-Балаха", - информирует издание.

The Times of Israel пишет, что если это действительно так, то этот удар станет одним из самых смертоносных за все время нынешней военной операции в Газе.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

Хроника 07 октября – 25 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Сербии заявил, что не будет признавать независимость Косово

Президент Сербии заявил, что не будет признавать независимость Косово
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль за двое суток потерял 14 военных убитыми в секторе Газа

Израиль за двое суток потерял 14 военных убитыми в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 декабря

Беспилотники хуситов атаковали два танкера в Красном море

В Лондоне задержали похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси

В Лондоне задержали похитителя дорожного знака с граффити Бэнкси

Атаковавший танкер в Индийском океане дрон был запущен из Ирана

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Песков заявил, что РФ готова к переговорам по Украине только ради целей СВО

Что случилось этой ночью: суббота, 23 декабря

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });