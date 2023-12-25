Десятки человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 70 человек в секторе Газа погибли в результате обстрела лагеря беженцев "Аль-Магази" израильскими военными, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителей палестинских медслужб.

"Как минимум 70 человек убиты при авиаударе Израиля по центру анклава, лагерю "Аль-Магази", к востоку от Дейр-эль-Балаха", - информирует издание.

The Times of Israel пишет, что если это действительно так, то этот удар станет одним из самых смертоносных за все время нынешней военной операции в Газе.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.