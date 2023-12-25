Что случилось этой ночью: понедельник, 25 декабря

Беспорядки в Белграде, пожар на атомном контейнеровозе "Севморпуть", дополнительные рейсы "Аэрофлота"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Сербии Александр Вучич назвал беспорядки в Белграде попыткой свержения законно избранной власти, спровоцированной из-за рубежа. Протесты начались после победы на выборах коалиции во главе с правящей пропрезидентской Сербской прогрессивной партией.

- По итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может приблизиться к 100%, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, указ президента РФ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами сыграл свою роль, но нужно учитывать и другие факторы.

- В одной из кают атомного контейнеровоза "Севморпуть" в Мурманске произошел пожар. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС. Позже ГУ МЧС России по Мурманской области сообщило, что он ликвидирован.

- Порядка 70 человек в секторе Газа погибли в результате обстрела лагеря беженцев "Аль-Магази" израильскими военными, сообщила The Times of Israel со ссылкой на представителей палестинских медслужб.

- "Аэрофлот" с 25 декабря по 8 января увеличит частоту рейсов из Москвы в 26 российских городов. В частности, появятся 24 дополнительных рейса в Минеральные Воды, 19 рейсов – в Сочи, 17 – в Санкт-Петербург, 13 – в Ставрополь, 12 рейсов – в Казань и Самару.