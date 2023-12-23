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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Израиль нанес серию ударов по позициям "Хезболлы"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу и утром провела серию ударов по позициям "Хезболлы", а также вела боевые действия против хамасовцев на севере и юге сектора Газа, передают израильские СМИ.

Газета The Jerusalem Post сообщила, что среди целей, по которым нанесли удары солдаты ЦАХАЛ, были военная база "Хезболлы" и другая инфраструктура движения. Кроме того, израильские военные использовали артиллерию. В ЦАХАЛ пояснили, что эти атаки были проведены для срыва запланированных "Хезболлой" нападений на Израиль.

Также по информации Times of Israel, израильские силы в секторе Газа устроили засаду на юге анклава и ликвидировали десятки боевиков ХАМАС. Помимо этого, солдаты ЦАХАЛ обнаружили тайник с различным оружием в центральной части анклава. На севере Газы в ходе боев также "ликвидированы десятки боевиков", отмечает издание.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. "Хезболла", со своей стороны, выражает поддержку палестинским группировкам из Газы.

"Хезболла" и Израиль не ведут масштабных боевых действий друг против друга. Тем не менее, ливанская группировка регулярно обстреливает израильскую территорию, а Израиль наносит ответные удары.

Хроника 07 октября – 23 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Хезболла
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