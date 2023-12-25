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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) успешно выведен на орбиту Луны и теперь будет готовиться к предстоящей посадке на естественный спутник Земли, сообщило в понедельник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) c удовлетворением сообщает, что посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) успешно выведен на орбиту Луны в 16:51 по японскому времении (в 10:51 по Москве) 25 декабря", - говорится в сообщении.

Посадка на поверхность естественного спутника Земли планируется в середине января следующего года.

Первый японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября с помощью ракеты-носителя H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) вместе с рентгеновским телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.

Японский лунный посадочный модуль SLIM, разработанный Mitsubishi Heavy Industries (MHI) совместно с JAXA, должен будет отработать технологию высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности естественного спутника Земли. Во время спуска он будет изучать кратеры и рельеф Луны.

В рамках миссии SLIM планируется получить данные о количестве химических элементов в реголите (лунный грунт).

В случае успеха миссии SLIM Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.

Mitsubishi JAXA Япония
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