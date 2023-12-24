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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Ракета SpaceX вывела на орбиту разведывательные спутники бундесвера

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту два спутника радиолокационной разведки министерства обороны Германии SARah-2 и 3, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутников SARah2 и SARah3 подтвержден", - говорится в сообщении.

SARah (радар с синтезированной апертурой) - система военно-космической разведки бундесвера, которая с учетом нынешнего запуска будет состоять из трех радиолокационных спутников, способных получать изображения с разрешением 35-40 см. Срок эксплуатации аппаратов рассчитан на 10 лет.

Спутник SARah-1 был выведен на орбиту в июне 2022 года. Космические радары SARah-2 и 3 оснащены пассивной параболической антенной. Все они могут предоставлять изображения высокого разрешения независимо от времени суток и облачности.

Группировка придет на смету пяти устаревшим германским разведывательным спутникам, действующим на орбите с 2006 года, которые обеспечивали изображение с пространственным разрешением около одного метра.

США Falcon 9 SpaceX Германия SARah-2 SARah-3
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