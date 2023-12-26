В турецком парламенте возобновили обсуждение заявки Швеции на членство в НАТО

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Комитет турецкого парламента по международным делам во вторник возобновил рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщает агентство Associated Press (AP).

Парламентарии вновь начали дебаты через несколько дней после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение США вопроса о продаже истребителей F-16 Турции и отмена Канадой эмбарго на поставки оружия Анкаре могут поспособствовать одобрению членства Швеции в альянсе.

Комитет приступил к рассмотрению вопроса членства Швеции в Североатлантическом альянсе 16 ноября, но затем отложил обсуждения.

Согласно процедуре, сначала протокол о присоединении Швеции к альянсу должен одобрить комитет, затем вопрос перейдет на рассмотрение всего Великого национального собрания Турции. После этого документ должен подписать президент страны.

В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. При этом процедуру ратификации еще не провела Венгрия. Все остальные страны НАТО завершили процесс.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.