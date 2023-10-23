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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Эрдоган направил на рассмотрение парламента заявку Швеции на вступление в НАТО

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил на рассмотрение парламента страны заявку Швеции на вступление в НАТО, передают в понедельник западные СМИ.

Теперь депутатам предстоит решить, следует ли ратифицировать присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу.

На данный момент все участники НАТО, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали вступление Швеции в альянс.

Швеция и Финляндия в 2022 году одновременно подали заявки о присоединении к НАТО. Турция выдвинула обеим странам условия, которые нужно было выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Швеция и Финляндия должны были признать террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Переговоры Турции и Швеции осложнили инциденты с сожжением Корана в Стокгольме, кроме того, в Анкаре заявляли, что Швеция не полностью выполняла условия турецкой стороны.

Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года.

Реджеп Тайип Эрдоган НАТО Швеция
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