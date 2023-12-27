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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Белоруссия на три месяца лицензировала вывоз яблок и лука

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза яблок и репчатого лука сроком на 3 месяца, ограничения распространяются в том числе на страны ЕАЭС. Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с областными (Минским городским) исполнительными комитетами (. . .), осуществляется вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза товаров согласно приложению вне зависимости от их происхождения, (. . .) в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - сказано в документе.

Ограничения на вывоз не распространяются на международные транзитные перевозки и продукцию, которая вывозится для оказания международной гуманитарной помощи.

Основанием для отказа в выдаче разрешений на вывоз этой продукции является несоблюдение на дату согласования соотношения свободных ресурсов и потребности Белоруссии по репчатому луку - не менее 80%, по яблокам - не менее 30%.

Ранее аналогичное решение принималось в феврале, оно действовало до 30 апреля 2023 года.

Белоруссия МАРТ ЕАЭС
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