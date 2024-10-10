Белоруссия ввела лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и репчатого лука, сообщила пресс-служба Совмина. Такое постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

"Вывоз данной продукции вне зависимости от страны происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли, по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом)", - говорится в сообщении.

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов этой продукции в Белоруссии и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.

"Документ подписан в целях обеспечения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Срок действия ограничения - три месяца.