Белоруссия заменила лицензированием запрет на вывоз зерновых

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии с 29 марта на полгода введет лицензирование экспорта зерновых взамен ранее действовавшего запрета на вывоз этой продукции. Такое постановление опубликовано на Национальном правовом портале.

Разовые лицензии на вывоз зерновых будет выдавать министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с местными органами власти. Лицензирование вывоза зерновых распространяется как на экспорт в страны ЕАЭС, так и за его пределы.

Лицензирование экспорта распространяется на основные виды зерновых - пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале, прочие злаки, а также на дробленое зерно, семена подсолнечника, рапса и ряд других позиций.

В марте 2022 года правительство ввело на полгода запрет на вывоз зерновых, который был продлен еще на полгода в сентябре.