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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Порожние грузовики не смогут пересекать границу Литвы с Белоруссией и РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Порожнему грузовому транспорту запрещено пересекать границу Литвы с Белоруссией и Россией, сообщила литовская таможня.

"(...) транспортные средства, зарегистрированные в странах Евросоюза, а также в Литве, не могут пересекать границу литовского государства в Россию или Беларусь порожними, без груза", - говорится в сообщении.

Такая мера применяется литовской таможней в соответствии с положениями регламента Европейского союза (№833/2014, статья 2a, приложение VII) и регламента ЕС (№765/2006, статья 1f, приложение Va), запрещающими экспорт автотехники в Россию и Белоруссию и транзит такой техники через Россию.

Как сообщалось, Литва с 18 декабря ужесточила правила экспорта и транзита санкционных товаров через Белоруссию и Россию. Так, согласно пояснению литовской таможни, с этой даты "при экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров подача декларации производителя будет обязательной. Если декларация производителя не будет представлена в таможню Литвы, товары, находящиеся под санкциями, не будут выпущены из Европейского союза".

В декларации должно иметься подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что ее не используют для обхода санкционных ограничений.

Таможня Литвы в этом году серьезно усилила контроль за грузами, идущими в направлении России и Белоруссии в связи с санкционной политикой ЕС в отношении Москвы и Минска. В частности, практически все грузовые автомашины на границах Литвы с Россией и Белоруссией сканируются рентгеновским оборудованием.

Литва Белоруссия РФ
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