Литва ужесточила контроль за транзитом санкционных товаров через Белоруссию и Россию

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Литва с 18 декабря ужесточила правила экспорта и транзита санкционных товаров через Белоруссию и Россию, сообщила таможенная служба Литвы.

С этой даты "при экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров подача декларации производителя стала обязательной". "Если декларация производителя не будет представлена в таможню Литвы, товары, находящиеся под санкциями, не будут выпущены из Европейского союза", предупредила служба.

В декларации должно иметься "подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что ее не используют для обхода санкционных ограничений".

Таможня Литвы в 2023 году серьезно усилила контроль за грузами, идущими в направлении России и Белоруссии в связи с санкционной политикой ЕС в отношении Москвы и Минска. В частности, практически все грузовые автомашины на границах Литвы с Россией и Белоруссией сканируются рентгеновским оборудованием.