В Тбилиси назвали незаконной передачу Абхазией России госдачи в Пицунде

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МИД Грузии выражает протест в связи с ратификацией парламентом Абхазии соглашения о передаче России государственной дачи в Пицунде.

В распространенном в среду заявлении внешнеполитическое ведомство Грузии отмечает, что "любые подобные соглашения не имеют юридической силы и недействительны".

Ранее в среду президент Абхазии Аслан Бжания подписал принятый парламентом закон о ратификации соглашения между правительствами республики и России о передаче в собственность РФ государственной дачи в Пицунде.

Посол РФ в Сухуме Михаил Шургалин отмечал, что ратификация соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений России и Абхазии. "Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России", - подчеркнул он.

Госдача в Пицунде занимает территорию около 180 гектаров и находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года.

Новое соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче объекта в собственность России и порядке его использования было подписано в январе 2022 года.