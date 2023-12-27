Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии на внеочередном заседании ратифицировал соглашение о передаче России государственной дачи в Пицунде.

За ратификацию соглашения проголосовали 26 депутатов, сообщил вышедший к участникам протестной акции, собравшимся на площади перед комплексом правительственных зданий, спикер Народного Собрания (парламента) Лаша Ашуба.

Всего в парламенте республики 35 депутатов.

По словам спикера Народного Собрания, в парламенте был принят ряд делегаций, и с учетом предложений, высказанных представителями общественных организации, депутаты приняли решение о внесении изменений в ряд законодательных актов.

"Речь идет о Гражданском кодексе, законе о международных договорах и специальном конституционном законе, который касается именно передачи госдачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается, и дача возвращается в собственность Абхазии", - сказал Ашуба.

Накануне глава МИД республики Инал Ардзинба заявил, что Абхазия и Россия внесли необходимые изменения в текст соглашения о передаче госдачи в Пицунде, в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков госдачи и границ морской акватории, изначально были допущены неточности.

Посол РФ в республике Михаил Шургалин отметил, что предстоящая ратификация соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений России и Абхазии.

"Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России", - подчеркнул он.

Госдача в Пицунде занимает территорию около 180 гектаров и находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года.

Новое соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче объекта в собственность России и порядке его использования было подписано в январе 2022 года.

Протест оппозиции

Ранее сообщалось, что активисты абхазской оппозиции объявили о начале бессрочной акции у здания парламента республики во вторник вечером, потребовав исключить из повестки дня заседания Народного Собрания, назначенного на среду, вопрос о ратификации межправительственного соглашения о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде.

"Здесь, у стен парламента Абхазии, собрались представители гражданского общества и интеллигенции, политических и общественных организаций, и мы заявляем о том, что начинаем бессрочную акцию по недопущению ратификации соглашения по пицундской госдаче в ее нынешнем виде, поскольку документ противоречит Конституции Абхазии", - заявил журналистам представитель оппозиционного экспертного фонда "Аамта" ("Время") Алхас Джинджолия.

Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба сообщил собравшимся, что в понедельник встретился со спикером и некоторыми депутатами парламента и попросил от имени оппозиционных организаций отложить рассмотрение вопроса о ратификации соглашения по госдаче в Пицунде.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба призывал граждан республики воздержаться от участия в несанкционированном митинге оппозиционных политических сил и общественных организаций у парламента.

Глава МВД Роберт Киут сообщал, что ведомство и все правоохранительные органы будут обеспечивать правопорядок. "Депутаты - это народные избранники, и они должны спокойно провести заседание. Никаких противоправных действий со стороны гражданского населения не должно быть. На все незаконные проявления мы будем реагировать соответствующим образом", - заявлял Киут.