Блинкен считает недостаточным нынешний объем гумпомощи Газе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - США добились успехов в увеличении гуманитарной помощи, доставляемой в сектор Газа, однако слишком много палестинцев все еще страдают от нехватки предметов первой необходимости, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

Он подчеркнул, что США добились "ощутимого прогресса" в вопросе увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, но этого, по его мнению, все еще недостаточно, передает Sky News.

Блинкен отметил, что США с самого начала конфликта были сфокусированы на том, чтобы предотвратить его распространение, однако это все еще может произойти и стать "глобальной проблемой".

Блинкен добавил, что перемещенные граждане анклава смогут вернуться домой, как только для этого будут созданы подходящие условия.

"Нельзя заставлять их покинуть сектор Газа", - заявил он. По его словам, ООН может сыграть решающую роль в оценке того, что необходимо сделать, чтобы возвращение мирных жителей домой стало возможным.

Также госсекретарь США заявил, что даст понять израильским властям во время своего визита в страну, что необходимо "делать больше для защиты мирных граждан".

Турне Блинкена продолжается с 4 по 11 января. Ранее американский дипломат посетил Турцию, Грецию и Иорданию, а из Катара отправится в ОАЭ и Саудовскаую Аравию. Затем он посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, а завершит свою поездку в Египте.