Что случилось этой ночью: четверг, 28 декабря

Самолет в Якутии сел на Колыму, новый пакет американской помощи Украине, умер сценарист Юрий Арабов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет Ан-24 в Якутии приземлился на косе заледеневшей Колымы. По предварительным данным, экипаж промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.

- Минобороны заявило о поражении над Крымом двух дронов за ночь. О повреждениях не сообщается.

- США выделяют Украине дополнительную помощь на $250 млн. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

- Ушел из жизни сценарист Юрий Арабов. Он скончался после продолжительной болезни.