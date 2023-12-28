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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы на Колыме

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Ан-24 в четверг приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка, сообщает оперативный штаб Якутии.

"При выполнении рейса ЯП217 по маршруту Якутск-Зырянка-Среднеколымск воздушное судно Ан-24 произвело посадку вне взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка", - говорится в сообщении.

На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Отмечается, что воздушное судно не получило повреждений.

По данному факту территориальным управлением Росавиации назначена проверка.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет, что Якутской транспортной прокуратурой организована проверка. На место вылетела комиссия регионального МТУ Росавиации, сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России и руководство авиакомпании "Полярные авиалинии".

"При заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма. По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна", - отметили в надзорном ведомстве.

Ан-24 Колыма Якутия
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