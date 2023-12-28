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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Минобороны заявило о поражении над Крымом двух дронов за ночь

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в ночь на четверг над территорией Крыма система ПВО уничтожила два дрона ВСУ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее о поражении дрона ВСУ над Севастополем заявлял губернатор города Михаил Развожаев.

Минобороны Крым
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