Минобороны заявило о поражении над Крымом двух дронов за ночь
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в ночь на четверг над территорией Крыма система ПВО уничтожила два дрона ВСУ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее о поражении дрона ВСУ над Севастополем заявлял губернатор города Михаил Развожаев.