Ушел из жизни сценарист Юрий Арабов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Заслуженный деятель искусств РФ, прозаик, поэт и сценарист Юрий Арабов скончался на 70-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Юрий Николаевич скончался после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.

Арабов родился 25 октября 1954 в Москве. В 1980 году окончил ВГИК. Дебютировал в кинематографе как сценарист фильма "Одинокий голос человека". Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист двенадцати его лент.

Один из организаторов неформального клуба "Поэзия" в Москве. Написал сценарии к 20 кинофильмам. В 2004 году по оригинальному сценарию Арабова режиссер Адель Аль-Хадад снял фильм "Апокриф: музыка для Петра и Павла", удостоенный множества призов на российских и международных кинофестивалях.

В 2008 году по сценарию Арабова режиссер Кирилл Серебренников поставил фильм "Юрьев день", ставший лауреатом международных кинопремий. В 2009 году по роману "Чудо" режиссером Александром Прошкиным была поставлена одноименная картина, удостоенная "Серебряного Георгия" на 31-м Московском Международном кинофестивале.

С 1992 года Арабов заведовал кафедрой кинодраматургии во ВГИКе.