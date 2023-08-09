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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

На прокладку морского кабеля Harmony Link из Литвы в Польшу уйдет около 10 лет

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Строительство морской перемычки Harmony Link между Литвой и Польшей, которое является самым крупным, дорогостоящим и одним из самых важных проектов синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой, завершится не ранее следующего десятилетия, считает глава литовского оператора электропередающей сети Litgrid Рокас Масюлис.

В миреСинхронизация ЛЭП стран Балтии с Европой может завершиться до 2025 годаЧитать подробнее

"Переговоры (с потенциальными подрядчиками - ИФ) не завершены, но я полагаю, что это будет в каком-то году в начале следующего десятилетия", - заявил он BNS.

В 2023 году Litgrid и польская PSE прекратили тендерные процедуры на подрядный контракт, так как предложения почти в 2,5 раза превышали запланированные на эти цели 680 млн евро.

По словам руководителя Litgrid, литовский и польский операторы сейчас проводят консультации с потенциальными подрядчиками, а с Еврокомиссией начались переговоры об увеличении финансирования.

"Я надеюсь, что будет получено дополнительное финансирование. Это очень важный проект. Особенно сейчас, когда мы нашли соглашение с латышами и эстонцами, эти две страны поддерживают наше стремление увеличить финансирование", - отметил он.

Как сказал Масюлис, поскольку проект задержится, "мы рассчитываем профинансировать часть разницы за счет более высоких доходов от ценообразования в условиях перегрузки (регулирования спроса путем увеличения цен без увеличения предложения - ИФ)".

Он считает подписанные на прошлой неделе премьер-министрами и операторами электросетей Литвы, Латвии и Эстонии соглашения о завершении синхронизации с Европой в феврале 2025 года "определенным достижением и компромиссом".

"Без этого соглашения синхронизация могла бы произойти в 2026 году, а может быть и позже. Мы также видели риск, что без каких-либо договоренностей и в том же темпе, какой взяли Латвия и Эстония, мы можем скатиться в 2026 год", - отметил Масюлис.

Он подчеркнул, что если бы не удалось достичь этих договоренностей, то Литва в августе 2023 года заявила бы об одностороннем выходе из договора БРЭЛЛ, заключенного с операторами России и Белоруссии. При этом Масюлис не исключил, что РФ и Белоруссия могут отключить страны Балтии от кольца БРЭЛЛ "еще до того, как произойдет синхронизация".

Ранее морской высоковольтный кабель постоянного тока (HVDC) между Литвой и Польшей планировалось проложить в 2025 году, но еще летом 2022 года Масюлис заявлял, что реализация проекта может затянуться на 2-3 года, а его завершение затянется до 2027-2028 годов.

Litgrid БРЭЛЛ Литва Латвия Рокас Масюлис Эстония Польша
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