Минфин США ввел новые санкции за поддержку хуситов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против одного человека и трех организаций, которые, как считают в ведомстве, содействуют финансированию йеменских мятежников хуситов.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении одного физлица и трех структур, которые способствуют поступлению иранской финансовой помощи для сил хуситов и их дестабилизирующей активности", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Это глава Ассоциации обменников валюты в Сане Набиль Али Ахмед Аль-Хадха и три обменных пункта в Йемене и Турции.

"Они способствовали переводу миллионов долларов хуситам по указанию находящегося под санкциями США Саида аль-Джамаля, который связан с иранским Корпусом стражей исламской революции", - считает Минфин.

Ранее США уже вводили санкции против тех, кто связан с хуситами и Ираном.