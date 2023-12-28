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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Минфин США ввел новые санкции за поддержку хуситов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против одного человека и трех организаций, которые, как считают в ведомстве, содействуют финансированию йеменских мятежников хуситов.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении одного физлица и трех структур, которые способствуют поступлению иранской финансовой помощи для сил хуситов и их дестабилизирующей активности", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Это глава Ассоциации обменников валюты в Сане Набиль Али Ахмед Аль-Хадха и три обменных пункта в Йемене и Турции.

"Они способствовали переводу миллионов долларов хуситам по указанию находящегося под санкциями США Саида аль-Джамаля, который связан с иранским Корпусом стражей исламской революции", - считает Минфин.

Ранее США уже вводили санкции против тех, кто связан с хуситами и Ираном.

Иран Минфин Йемен OFAC США Турция
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