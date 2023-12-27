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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Власти Израиля назвали неприемлемой ситуацию на границе с Ливаном

"Хезболла" должна отвести свои силы от границы, заявил министр военного кабинета Ганц

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что нынешняя ситуация на границе с Ливаном неприемлема, и израильские власти не хотят терпеть присутствие движения "Хезболла" в этом районе.

"Ситуация на северной границе Израиля требует изменений", - приводит The Times of Israel слова Ганца с телевизионной пресс-конференции.

"Время на дипломатическое решение проблемы истекает", - добавил он.

Ганц также сказал, что, если ливанское правительство и власти других стран не добьются отвода сил "Хезболлы" от израильско-ливанской границы, то этой задачей займется Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также он сказал, что ЦАХАЛ в случае необходимости может расширить операцию в Газе и на другие районы.

После Второй ливанской войны 2006 года на границе Израиля и Ливана разместили тысячи миротворцев ООН и ливанских военных. Несмотря на отдельные инциденты, пограничная ситуация была в основном стабильна - до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. После этого ЦАХАЛ и "Хезболла" начали регулярный обмен ударами.

Представитель "Хезболлы" Али Даамуш ранее на одной из проповедей пообещал не прекращать удары вдоль границы с Израилем. Он заверил, что у руководства движения нет планов отводить бойцов из приграничья.

Хроника 07 октября – 27 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Бенни Ганц Хезболла
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