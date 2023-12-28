Белоруссия перешла на новый механизм выплат по евробондам российским инвесторам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия перешла на новый механизм выплат по еврооблигациям инвесторам из России, сообщило Министерство финансов республики.

Ведомство проинформировало о начале передачи выплат по еврооблигациям "Беларусь-2023" российскому НКО АО "Национальный расчетный депозитарий".

"Выплаты номинальной стоимости и накопленного процентного дохода осуществлены 28 декабря 2023 года с учетом положений постановления Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 года N643/20 "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами" и на основании представленных НРД списков держателей, прошедших процедуры верификации и подавших документы в установленном порядке", - сообщил белорусский Минфин.

Эти средства в белорусских рублях перечислены НРД с отдельного банковского счета, открытого ранее в Беларусбанке для исполнения обязательств по еврооблигациям.

Ранее Минфин сообщал, что в соответствии с принятым постановлением правительства и Нацбанка существуeт три возможных способа завершения обязательств по еврооблигациям (по выбору владельца): обмен на внутренние государственные облигации; продажа эмитенту с дисконтом; получение денежных средств в белорусских рублях. Варианты обмена и продажи бумаг эмитенту доступны для всех владельцев всех выпусков еврооблигаций.

В апреле 2022 года совместным постановлением правительства и Нацбанка Белоруссии был утвержден порядок исполнения в белорусских рублях обязательств по суверенным евробондам республики. При этом платежный агент по еврооблигациям - Citi - в июле 2022 года заявил о прекращении всех операций с евробондами страны.

В конце февраля 2023 года Минфин погасил в нацвалюте евробонды на $800 млн, также был выплачен купонный доход по ним ($27,5 млн). Кроме того, в том же месяце были выплачены в нацвалюте купоны еще по трем выпускам суверенных евробондов страны: Belarus-2030 ($18,6 млн), Belarus-2026 ($14,7 млн) и Belarus-2031 ($23,9 млн). Всего в обращении сейчас находятся 4 выпуска евробондов Белоруссии на общую сумму $2,45 млрд: плюс к вышеперечисленным, это бумаги с погашением в 2027 году.

В конце июня Минфин Белоруссии сообщил о том, что выплатил в нацвалюте купон по выпуску Belarus-2027 в размере $22,9 млн в эквиваленте, а в конце августа в белорусских рублях вновь были выплачены купоны по выпускам с погашением в 2026, 2030 и 2031 годах. Средства в белорусских рублях были зачислены на спецсчет в государственном Беларусбанке для проведения дальнейших расчетов с держателями.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 9 июня говорила, что ЦБ проводит консультации с Минфином Белоруссии, чтобы обеспечить получение выплат по белорусским евробондам держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями. Российские бондхолдеры жаловались на то, что получить причитающиеся выплаты по суверенным еврооблигациям Белоруссии им не удается.