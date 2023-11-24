Утверждены правила выплат российским держателям евробондов Беларусь-23 в белорусских рублях

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России утвердил решение, необходимое для запуска механизма выплат российским держателям евробондов Беларусь-2023 в белорусских рублях, сообщила пресс-служба ЦБ.

Всего в обращении сейчас находятся 4 выпуска евробондов Белоруссии на общую сумму $2,45 млрд. Российские владельцы уже не один месяц жалуются на то, что получить причитающиеся выплаты по суверенным еврооблигациям Белоруссии им не удается. Речь идет как о купонах по всем выпускам, так и об основной сумме долга по выпуску-2023 на $800 млн, который белорусский Минфин погасил в феврале этого года. Держатели обращаются в различные регулирующие органы, а некоторые из них даже попытались инициировать разбирательства в российских арбитражных судах, но эти попытки пока не увенчались успехом.

В начале сентября было опубликовано постановление совета министров Республики Беларусь и Нацбанка, которое уточнило порядок исполнения обязательств по суверенным белорусским евробондам. В нем перечислены три возможных варианта: это обмен еврооблигаций на внутренние государственные облигации при условии аннулирования еврооблигаций; выкуп еврооблигаций по цене 30% от номинальной стоимости; получение выплат по еврооблигациям в белорусских рублях. При этом последний вариант доступен для тех, кто приобрел еврооблигации до 6 сентября 2022 года, не является резидентом недружественных стран и сможет обеспечить перевод еврооблигаций белорусскому Минфину в доверенный депозитарий. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявлял, что республика рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения ими соглашений с НРД и рассчитывает начать выплаты до конца года. Сейчас дорабатываются детали, "есть отдельные особенности", нужно "выстроить механизм с двух сторон", комментировал Селиверстов в ноябре.

"Банк России разработал механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Республики Беларусь (ISIN XS1634369067 или US07737JAB98). Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты. НКО АО НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Республики Беларусь. Инвестору со своей стороны необходимо подать в этот депозитарий заявление, которое в том числе должно содержать отказ от претензий к эмитенту. Он может это сделать напрямую либо через российский депозитарий. Кроме того, держатель бумаги должен подтвердить свой дружественный статус и факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения", - сообщил ЦБ.

Это даст возможность белорусскому Минфину после проверки документов направить денежные средства в НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев, отмечает Банк России. Погашенные еврооблигации будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет Минфина Белоруссии в НРД.

Решение ЦБ косвенно подтверждает ранее заявленные белорусским Минфином сроки выплат: оно устанавливает необходимые для работы описанного механизма расчетов требования к депозитариям сроком до 31 декабря 2023 года.