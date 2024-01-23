Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Минск расширит круг инвесторов, которым будут проводиться выплаты по евробондам

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии планирует расширить круг инвесторов, которым будут производиться выплаты по белорусским еврооблигациям.

"Подход к исполнению обязательств перед прочими категориями держателей еврооблигаций будет выработан комплексно с учетом обобщения практики сбора документов и перечисления денежных средств через НКО АО "НРД", анализа возникающих вопросов, в т.ч. технического характера", - сообщил сайт Минфина.

Новость дополняется

Минфин НРД Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Операция США и союзников против хуситов

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Главы МИД стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов РФ

Главы МИД стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов РФ

Орбан пригласил шведского премьера в Венгрию на переговоры о вступлении Швеции в НАТО

Орбан пригласил шведского премьера в Венгрию на переговоры о вступлении Швеции в НАТО
Обострение палестино-израильского конфликта

Командование Израиля объявило об окружении города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Командование Израиля объявило об окружении города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Sinopec открыла в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение газа

Sinopec открыла в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение газа

Лавров усомнился, что возможное новое президентство Трампа повлияет на отношения с РФ

Лавров усомнился, что возможное новое президентство Трампа повлияет на отношения с РФ

В Польше сообщили о поднятой в воздух авиации НАТО из-за действий дальней авиации РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 23 января

Израиль предложил ХАМАС двухмесячное прекращение огня в обмен на всех заложников

Израиль предложил ХАМАС двухмесячное прекращение огня в обмен на всех заложников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });