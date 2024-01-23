Минск расширит круг инвесторов, которым будут проводиться выплаты по евробондам
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии планирует расширить круг инвесторов, которым будут производиться выплаты по белорусским еврооблигациям.
"Подход к исполнению обязательств перед прочими категориями держателей еврооблигаций будет выработан комплексно с учетом обобщения практики сбора документов и перечисления денежных средств через НКО АО "НРД", анализа возникающих вопросов, в т.ч. технического характера", - сообщил сайт Минфина.
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