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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

ЦБ обсуждает с Минском выплаты по белорусским евробондам российским держателям

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Банк России проводит консультации с Vинистерством финансов Белоруссии, чтобы обеспечить получение выплат по белорусским евробондам держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается белорусских еврооблигаций, Банк России в курсе сложившейся ситуации. Хочу обратить внимание, что еврооблигации Республики Беларусь являются иностранными ценными бумагами, и обязательства по ним исполняются в соответствии с зарубежным правом, то есть мы не можем напрямую это регулировать и контролировать", - сказала она.

"Знаем, что сейчас белорусская сторона работает над изменением национального законодательства, чтобы разработать механизм передачи выплат по еврооблигациям Республики Беларусь держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями. И мы, со своей стороны, проводим консультации с Минфином Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить получение клиентами российских депозитариев соответствующих выплат", - подчеркнула председатель ЦБ.

Банк России Минфин Эльвира Набиуллина Белоруссия
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