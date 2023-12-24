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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

F-15 и А-10 Thunderbolt четырежды за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Два истребителя F-15 и два штурмовика A-10 Thunderbolt коалиции западных стран четыре раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии, сообщил журналистам на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - сказал контр-адмирал.

Он отметил, что "подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".

Вадим Кулить Сирия
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