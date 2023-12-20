Верховный суд Колорадо отстранил Трампа от участия в праймериз штата

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: AP/TASS

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Колорадо постановил, что выдвижение кандидатуры бывшего президента Дональда Трампа на праймериз штата в следующем году запрещено по конституционным основаниям, сообщают американские СМИ.

"Большинство членов суда постановили, что президент Трамп лишен права занимать должность президента в соответствии с третьим разделом четырнадцатой поправки к Конституции Соединенных Штатов", - говорится в постановлении суда.

14-я поправка гласит, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию, запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".

Суд отложил свое решение до 4 января, так что Трамп может сначала обратиться за пересмотром в Верховный суд.

Если он это сделает, его имя автоматически останется в бюллетене до тех пор, пока судьи не рассмотрят апелляцию.

Представители избирательной комиссии штата Колорадо заявили, что вопрос должен быть решен до 5 января - установленный законом крайний срок составления списка кандидатов на праймериз Республиканской партии.

Аналогичные дела в отношении 45-го американского президента также были возбуждены в других штатах, включая Мичиган и Миннесоту, но ни одному из них не удалось исключить имя экс-президента из избирательных бюллетеней.

В ходе предвыборной кампании Трамп высмеивал судебные иски и утверждал, что они являются попыткой использовать суды, чтобы помешать ему вернуться в Белый дом.

Тем временем предвыборный штаб Трампа заявил, что "быстро подаст апелляцию" на решение Верховного суда штата Колорадо.

"Верховный суд штата Колорадо вынес сегодня вечером совершенно ошибочное решение, и мы быстро подадим апелляцию в Верховный суд Соединенных Штатов и одновременный запрос об отсрочке этого глубоко недемократичного решения. Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и, наконец, положит конец этим неамериканским судебным искам", - говорится в заявлении представителя предвыборного штаба Стивена Чанга.

6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты голосования на выборах 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в американской столице собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвались в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа.