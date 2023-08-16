Мнения американцев по судебным делам Трампа разделились почти поровну

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Примерно половина американцев считает, что бывший президент США Дональд Трамп действовал незаконно в ситуациях с подсчетами голосов на выборах 2020 года в Джорджии, секретными документами в его доме во Флориде и штурмом Капитолия, свидетельствуют данные пороса AP-NORC, опубликованные в среду.

Около 85% опрошенных, поддерживающих Демократическую партию, и 16%, поддерживающих Республиканскую, считают, что предполагаемые попытки бывшего президента вмешаться в подсчет голосов в Джорджии на выборах 2020 года были незаконными. В целом же, нелегальными его действия назвали 51% респондентов, вне зависимости от поддерживаемой ими партии. Еще 13% (5% среди сторонников демократов и 26% - среди сторонников республиканцев) назвали их неэтичными, но законными. При этом 15% опрошенных не видят проблемы в действиях Трампа, а 20% затрудняются дать им оценку.

Также около половины американцев назвали незаконными действия Трампа в других скандалах, в которых он был замешан: 53% посчитали незаконными хранение секретных документов в его доме во Флориде, а 47% - видят нарушение закона в действиях Трампа, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий 6 января 2021 года. Неэтичными действия бывшего президента назвали 16% опрошенных в первом случае и 18% - во втором, не увидели в них проблемы 15% и 21%. Остальные опрошенные затруднились ответить.

При этом только 34% респондентов назвали нелегальным сокрытие денежных выплат женщине, утверждавшей, что у нее с Трампом был роман, 38% назвали эти действия законными, но неэтичными, 14% не увидели проблемы и 13% никак их не охарактеризовали.

В целом, 54% опрошенных заявили, что действия Трампа после выборов 2020 года угрожали демократии, такой точки зрения придерживаются 85% сторонников демократов и 23% сторонников республиканцев.

Вместе с тем, по данным опроса, Трамп, а также другие претенденты на пост президента от Республиканской партии - губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент Майк Пенс - в основном не нравятся согражданам. Около 62% имеют неблагоприятное мнение о Трампе, 53% - о Десантисе, 57% - о Пенсе. Хорошо относятся к этим личностям 33%, 29% и 28% соответственно, остальные респонденты не смогли ответить на этот вопрос.

Также большинство американцев не хотят видеть лидером США ни Трампа, ни действующего президента Джо Байдена, негативно к этой идее относятся 69% и 75% соответственно. Однако, если они станут кандидатами от своих партий, то 82% сторонников демократов будут готовы поддержать Байдена и 74% сторонников республиканцев - Трампа.

Опрос AP-NORC проводился с 10 по 14 августа, в нем приняли участие 1165 человек.

Ранее большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты выборов 2020 года. Согласно газете The Washington Post, Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис дала обвиняемым время до полудня 25 августа, чтобы предстать перед судом.

Трампу за последние месяцы предъявили обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства. Он стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули уголовные обвинения.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как сообщалось, согласно опросам, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы экс-президента: он пока что уверенно опережает по популярности остальных участников праймериз от Республиканской партии. Таким образом, отмечают СМИ, у Трампа высокие шансы победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.