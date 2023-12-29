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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Военные Израиля расширяют операции на юге сектора Газа

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет действия на юге сектора Газа в районе города Хан-Юнис, там идет ликвидация инфраструктуры ХАМАС, сообщается в пятницу в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"За последние сутки в ходе нескольких столкновений военные ЦАХАЛ ликвидировали десятки террористов, используя удары с воздуха, а также снайперский и танковый огонь", - говорится в сообщении.

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В заявлении говорится, что "один из боевиков двигался в сторону израильских военных с гранатометом, но был ликвидирован до того, как смог открыть огонь". Также во время ликвидации инфраструктуры ХАМАС в Хан-Юнисе израильские военные заметили, как боевик группировки пытался достать гранатомет. В ответ военные бросили в сторону хамасовца несколько гранат.

ЦАХАЛ также обнаружил ячейку ХАМАС в районе с иной инфраструктурой. После этого истребитель нанес удар по зданию. Во время обысков в окрестностях Джебалии израильские военные обнаружили оружие, военные сертификаты ХАМАС и учебники по военному делу.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

Хроника 07 октября – 29 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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