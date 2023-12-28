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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Израиль не вернет посла в Анкару до завершения президентства Эрдогана

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Израиль не вернет в Турцию посла, пока Реджеп Тайип Эрдоган остается там президентом, заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Об этом пишет Ha'aretz.

27 декабря Эрдоган заявил, что между Нетаньяху и Адольфом Гитлером "нет никакой разницы" в связи с действиями израильских военных в секторе Газа.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что "Эрдоган, который осуществляет геноцид курдов и держит в тюрьме рекордное для мира число журналистов, выступающих против его власти, - последний, кто может проповедовать мораль".

В ноябре власти Израиля отозвали посла из Турции после того, как Эрдоган обвинил израильские власти в "совершении военных преступлений". Позднее Анкара также отозвала посла из Израиля.

Позднее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил телеканалу Al-Jazeera, что Турция изучала вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Израилем, но считает, что это должно быть "коллективным решением совместно с другими мусульманскими странами" - это сделало бы такую меру более эффективной.

МИД Израиль Биньямин Нетаньяху Реджеп Тайип Эрдоган Турция Эли Коэн
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