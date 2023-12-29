Израиль нанес серию авиаударов по Сирии

Фото: Uriel Sinai/Getty Images News

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в ночь на пятницу нанесли серию ударов по объектам на сирийской территории, сообщают ближневосточные СМИ.

По их данным, цели ударов находились близ Дамаска и на юге страны.

Сирийская сторона подчеркнула, что активировала систему ПРО и сбила часть израильских ракет.

Пока не сообщается, какие объекты пострадали от ударов в районе сирийской столицы. На юге Сирии, по информации СМИ, израильские ракеты уничтожили радар. Сообщений о жертвах не поступало.

Израиль периодически наносит подобные удары с воздуха по Сирии. Обычно целями становятся объекты группировки "Хезболла" и иранские военные советники.