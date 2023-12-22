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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

ЦАХАЛ призывает жителей центра сектора Газа эвакуироваться на юг

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля призвала жителей лагеря Аль-Бурейдж и некоторых других поселений в центральной части сектора Газа эвакуироваться на юг анклава на фоне расширения военной операции, пишет The Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛа подполковник Авичай Адраи рекомендовал жителям Аль-Бурейджа перебраться в убежища в Дейр-эль-Балахе и опубликовал в соцсетях карту с зонами, населению которых необходимо эвакуироваться.

Он также объявил "тактическую паузу в военных действиях" в западной части Рафаха с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 по Москве) "в гуманитарных целях".

Адраи добавил, что главная магистраль сектора Газа Салах ад-Дин в районах к северо-востоку от Хан-Юниса остается "зоной боевых действий", и пообещал, что ЦАХАЛ облегчит передвижение жителей по обходному маршруту вдоль побережья.

ЦАХАЛ Газа Израиль Аль-Бурейдж
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