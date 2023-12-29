Более 10 членов КСИР погибли при авиаударе Израиля по аэропорту Дамаска

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - При авиаударе ВВС Израиля по аэропорту Дамаска погибли 11 членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

По их словам, члены КСИР присутствовали в аэропорту, чтобы встретить высокопоставленную делегацию. При этом источники не уточнили, кто именно должен был прибыть.

ВВС Израиля в ночь на пятницу нанесли серию ударов по объектам на сирийской территории. По данным ближневосточных СМИ, цели находились близ Дамаска и на юге страны.

Сирийская сторона отметила, что активировала систему ПРО и сбила часть израильских ракет.

На юге Сирии, по информации СМИ, израильские ракеты уничтожили радар. Сообщений о жертвах не поступало.

Ранее на этой неделе КСИР заявил, что высокопоставленный военный советник этого формирования Сейед Рази Мусави погиб при авиаударе Израиля по Дамаску. Президент Ирана Ибрагим Раиси тогда распространил послание, в котором предупредил, что Израиль "обязательно заплатит за это преступление".

Погибший считался одним из приближенных командующего спецподразделением "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Военные США в январе 2020 года провели успешную операцию по уничтожению Сулеймани в Ираке.

Израиль периодически наносит удары с воздуха по Сирии. Обычно целями становятся объекты группировки "Хезболла" и иранские военные советники.