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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Министр обороны Израиля заявил об успехах на севере Газы

По его словам, на юге сектора Газа "ситуация иная", так как там продолжаются интенсивные бои

Министр обороны Израиля заявил об успехах на севере Газы
Израильский вертолет пролетает вдоль границы с Газой на юге Израиля
Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Израильским военным удалось существенно снизить боевые возможности ХАМАС в северной части сектора Газа, заявил во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант.

"В северной части мы нанесли поражение 12 батальонам ХАМАС. Там остается несколько тысяч террористов из тех 15-18 тыс., которые были там изначально", - приводит его слова The Times of Israel.

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"Большое число террористов мы ликвидировали. Другие отошли на юг Газы", - продолжил он.

Министр пояснил, что теперь армия в северной части сектора Газа будет проводить "операции меньших масштабов, чтобы избавиться от остающихся там бойцов ХАМАС".

Как отметил Галант, "наша задача - измотать врага, убить его бойцов и установить контроль над территорией".

Он подчеркнул, что на юге сектора Газа "ситуация иная", так как там продолжаются интенсивные боевые действия.

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Хроника 07 октября 2023 года – 02 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль Йоав Галант ХАМАС
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