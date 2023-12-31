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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Почти 22 тыс. человек погибли в Газе в результате военной операции Израиля

Почти 22 тыс. человек погибли в Газе в результате военной операции Израиля
В районе Завайда в центральной части сектора Газа после израильских ударов
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв израильской военной операции в секторе Газа среди палестинцев превысило 21,8 тыс. человек, передает Al Jazeera в воскресенье со ссылкой на палестинский Минздрав.

В городе Газа за последние 24 часа в результате ударов погибли как минимум 64 человека, а всего за сутки во всем анклаве погибли более 150 человек, и еще 286 получили ранения. Таким образом, число раненых превысило 56,4 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа продолжатся еще долгие месяцы: до тех пор, пока цели Израиля не будут достигнуты.

7 октября радикальное движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября – 31 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль
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