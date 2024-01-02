Израиль отказался от новой сделки с ХАМАС по освобождению заложников

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Израиль отказался от нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, которое ХАМАС передал через катарских и египетских посредников, сообщил портал Axios со ссылкой на израильские источники из числа официальных представителей.

"Предложение, которое мы получили от ХАМАС в воскресенье, было совершенно необоснованным", - сказал один из источников.

Он добавил: "Мы попросили посредников попытаться подготовить более приемлемое предложение. Они работают над этим, и давайте посмотрим, что произойдет".

Тем не менее, источник признал, что ситуация находится "на этапе, предшествующем началу переговоров, они не зашли в тупик, но также пока не достигли существенного прогресса".

Как отметил портал, израильские представители обратили внимание, что ХАМАС готов к переговорам по заложникам, хотя боевые действия в Газе продолжаются.

В декабре член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение "готово вести переговоры" и достичь компромисса в отношении палестинских заключенных и заложников только при полном прекращении боевых действий в Газе.

По его словам, паузы в боевых действиях на несколько дней или недель, не в интересах ХАМАС и палестинцев.

"Израиль разыграет карту заложников, и после этого они начнут новый раунд массовых убийств нашего народа", - пояснил Хамад.

Египет в декабре предложил возобновить переговоры по трехэтапному соглашению.

Первый этап предусматривает двухнедельное прекращение боевых действий в обмен на освобождение 40 заложников - женщин, несовершеннолетних и пожилых мужчин, доставку в Газу гуманитарной помощи. Взамен Израиль должен освободить 120 палестинских заключенных тех же категорий.

На втором этапе предполагается перейти к формированию технократического правительства на Западном берегу и в секторе Газа, которое будет наблюдать за восстановлением сектора и проложит путь к палестинским парламентским и президентским выборам.

Третий этап будет включать всеобъемлющее прекращение огня, освобождение оставшихся израильских заложников, в том числе солдат, в обмен на определенное число палестинских заключенных.

