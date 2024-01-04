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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Эр-Рияд раскритиковал министров Израиля за призывы выселить палестинцев из Газы

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии присоединились в четверг к странам, раскритиковавшим высказывания двух израильских министров, которые призвали выселить палестинцев из сектора Газа и восстановить там еврейские поселения.

По сообщению ближневосточных СМИ, в саудовском МИД назвали подобные призывы "экстремистскими" и призвали мировое сообщество препятствовать "нарушению Израилем, как на словах, так и действиями, международных правовых норм и принципов международного гуманитарного права".

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Ранее два израильских министра, Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, представляющие крайне правые политические силы, заявили, что считают нужным восстановить контроль Израиля над сектором Газа, выселить оттуда палестинцев и вернуть еврейские поселения, эвакуированные в 2005 году.

Такие призывы вызвали критику не только в мусульманских странах, но и в США и ЕС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Саудовская Аравия Израиль сектор Газа
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