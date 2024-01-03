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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

США выступают против планов израильских министров по выселению палестинцев за пределы сектора Газа

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не одобряют заявлений израильских министров, которые выступают за переселение палестинцев из Газы, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
"Эта риторика является подстрекательской и безответственной. Правительство Израиля, в том числе премьер-министр, неоднократно и последовательно заверяли нас, что подобные заявления не отражают политику израильского правительства. Они должны быть немедленно прекращены", - говорится в заявлении дипломата.
Он отметил, что Соединенные Штаты "последовательно и недвусмысленно заявляли, что Газа является палестинской землей и останется палестинской землей, а ХАМАС больше не контролирует ее будущее и никакие террористические группировки не способны угрожать Израилю".
"Именно к такому будущему мы стремимся в интересах израильтян и палестинцев, региона и всего мира", - заявил Миллер.
Ранее министры израильского кабинета от правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир выступили с заявлениями о необходимости выселения палестинцев из сектора Газа.

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