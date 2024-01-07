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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Абдалла II заявил Блинкену о "катастрофических последствия" действий Израиля в Газе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Иорданский король Абдалла II принял госсекретаря США Энтони Блинкена и заявил ему о "катастрофических последствиях" продолжения военной операции Израиля в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel.

По данным издания, иорданский король также указал американскому дипломату, что Вашингтону следует сыграть "важную роль и оказать давление на Израиль, настояв на том, чтобы тот согласился на немедленное перемирие в секторе Газа".

Агентство Associated Press в свою очередь сообщает, что Блинкен также встретился с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади и посетил склад Всемирной продовольственной программы в Аммане, где хранится гуманитарная помощь, которую доставляют в сектор Газа.

Турне Блинкена продолжается с 4 по 11 января. Ранее американский дипломат посетил Турцию и Грецию, а из Иордании отправится в Катар, ОАЭ и Саудовскаую Аравию. Затем он посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, и завершит свою поездку в Египте.

Движение ХАМАС 7 октября 2023 года совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 07 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Иордания Абдалла II США Энтони Блинкен
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