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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Четыре человека погибли в результате ударов Израиля по югу Ливана

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Четыре члена движения "Хезболла" погибли в результате последних израильских ударов в городе Эн-Накура на юге Ливана.

По сообщениям ливанских СМИ, все погибшие были членами "Хезболлы", один из них - высокопоставленным чиновником в южной части страны.

Тем временем армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по отряду террористов, который был идентифицирован в районе Яруна в Ливане.

"ЦАХАЛ также нанес удары по средствам наблюдения, а также военной инфраструктуре, в которой находились террористы "Хезболлы", - сообщили израильские военные в своем телеграм-канале.

По данным телеканала Al-Jazeera, с начала перестрелок между Израилем и Ливаном 8 октября погибли около 143 бойцов "Хезболлы" и по меньшей мере 11 израильских солдат.

Ливан Хезболла Израиль
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