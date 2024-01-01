ВВС Израиля нанесли превентивный удар по ячейке "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Израильские ВВС ударили по ячейке "Хезболлы" на юге Ливана, которая планировала атаковать север Израиля беспилотниками, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

"ВВС Израиля атаковали ячейку до того, как она успела совершить пуск, и уничтожила самолет, который они использовали", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ также сообщил, что боевики "Хезболлы" попытались запустить дроны по Израилю из населенного пункта ву границы.

Кроме того, в заявлении говорится, что израильские истребители поразили несколько целей, связанных с "Хезболлой", на юге Ливана.

"Хезболла" и Израиль не ведут масштабных боевых действий друг против друга. Тем не менее, ливанская группировка регулярно обстреливает израильскую территорию, а Израиль наносит ответные удары.