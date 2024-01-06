Ким Чен Ын выразил соболезнования премьеру и народу Японии в связи с землетрясением

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, приведшим к многочленным жертвам, сообщило агентство ЦТАК.

"Я с сожалением узнал о том, что в Японии много жертв и материальных потерь из-за землетрясения в начале нового года. Выражаю Вам свое глубочайшее сочувствие и соболезнования, а через Вас - семьям погибших и пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын также выразил надежду на то, что "люди в пострадавших районах как можно скорее преодолеют последствия землетрясения и восстановят стабильную жизнь".

Как сообщило в субботу агентство "Киодо", число погибших в результате землетрясения в Японии на утро субботы достигло 100 человек, еще более 200 числятся пропавшими без вести.

Власти одного из наиболее пострадавших городов Вадзиме, полагают, что есть около 100 мест, где люди все еще находятся в ловушке под разрушенными зданиями и ждут спасения, отмечает агентство.

Японские сейсмологи в последние дни неоднократно предупреждали, что близ берегов страны в скором времени могут произойти новые мощные землетрясения.

Так, по сообщению "Киодо", подземные толчки продолжают сотрясать регион Ното, землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано там в субботу утром.